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Неизвестный устроил стрельбу в Гейдельбергском университете

Несколько человек ранены
© AP Photo/Martin Meissner, архив

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в понедельник в Гейдельбергском университете в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, злоумышленник мертв. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию.

По информации агентства, преступник из огнестрельного оружия ранил нескольких человек в лекционном зале университета. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Территория вблизи учебного заведения оцеплена. 

Как сообщили DPA источники в правоохранительных органах, стрельбу устроил студент, он покончил с собой. По информации агентства, молодой человек открыл беспорядочную стрельбу. У него было несколько ружей. Полиция пока не видит политической или религиозной подоплеки в этом деле.

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