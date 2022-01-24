В Ростове-на-Дону произошел пожар на судне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 января. /ТАСС/. Судно горит на территории ростовского судостроительного завода "Моряк", зафиксировано задымление в трюме. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"В 15:14 мск в Ростове-на-Дону на улице 1-я Луговая, 3 (судостроительный завод ОАО "Моряк"), поступило сообщение о загорании на судне (земснаряд). По прибытии пожарно-спасательных подразделений наблюдается задымление в трюме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что судно стоит отдельно, угроза распространения огня отсутствует. Площадь пожара уточняется. Информация о пострадавших не поступала.