В Подмосковье двое братьев получили 12 и 6 лет колонии за убийство ветерана войны

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Мособлсуд приговорил к 12 и 6 годам колонии двух братьев за грабеж и убийство ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"Суд приговорил Алексея Марьенко к 12 годам лишения свободы, Николая Марьенко - к 6 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденным предстоит в исправительной колонии строгого режима", - сообщает надзорное ведомство.

В марте 2019 года Алексей Марьенко с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, проникли в квартиру в Подольске, в то время как его брат Николай остался снаружи и ожидал у подъезда. По данным ГСУ СК по Московской области, они избили проживавшего там ветерана и, полагая, что он мертв, обыскали его квартиру. Фигуранты похитили 1 млн рублей и ордена и медали, которые потом сбыли в ломбарде. Спустя несколько дней после разбойного нападения ветеран умер в больнице из-за последствий черепно-мозговой травмы.

Прокуратура уточнила, что за несколько часов до убийства ветерана, один из соучастников продал ему муляжи старинных монет, не обладающих культурной и исторической ценностью. Кроме того, он ограбил местную жительницу на 10 тыс. рублей.