Bild: в Берлине произошла драка с участием дипломатов из Восточной Европы

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Драка с участием дипломатов из стран Восточной Европы произошла в Берлине. Как сообщила в понедельник газета Bild, в результате пострадали четыре человека.

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 23 января. Группа отдыхала в одном из итальянских ресторанов в районе Груневальд, а затем на улице возникла ссора, переросшая в драку. Двое мужчин в возрасте 43 и 55 лет и 39-летняя женщина обратились в больницу. Еще один человек получил резаную рану.

Ведется расследование.