Суд арестовал подозреваемого в убийстве семьи из трех человек в Омской области

ОМСК, 24 января. /ТАСС/. Омский суд по ходатайству следственных органов избрал меру пресечения в виде ареста 17-летнему подростку, который подозревается в убийстве семьи из трех человек в деревне Юрьевка. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

Женщина, ее сожитель и десятилетняя дочь-инвалид погибли от ножевых ранений в ночь на 22 января. 14-летняя дочь погибшей якобы спаслась от убийцы и убежала с шестилетним братом к соседям. Позднее следствие установило, что девочка подговорила своего 17-летнего друга убить мать, ее сожителя и сестру, за которой она не хотела ухаживать. Оба подростка признались в содеянном и были задержаны.

"Подозреваемый арестован по ходатайству следствия. Следствие и суд мотивировали свое решение тем, что подросток подозревается в совершении особо тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей дерзости и жестокости", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что сторона обвинения поддержала ходатайство следствия, отметив, что характер и обстоятельства преступления, принятые меры по сокрытию следов преступления позволяют сделать вывод о том, что, находясь на свободе, подросток может оказать воздействие на малолетнего свидетеля с целью изменения им изобличающих показаний.

Ранее СК сообщил, что подозреваемые заранее проработали план преступления. Убийца взял у своего знакомого и наточил штык-нож и около двух часов ночи 22 января с заднего двора через дверь, которую открыла его подруга, пробрался в дом. Там он нанес смертельные ножевые ранения своим жертвам. На допросе подростки сознались в содеянном, убийца подробно рассказал о случившемся на месте преступления и выдал орудие убийства и окровавленную одежду. Мера пресечения в отношении девушки будет избрана позднее. Оба подростка подозреваются в убийстве с особой жестокостью двух и более лиц, в том числе малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.