В Ленобласти ищут тело женщины, утонувшей в проруби на Крещение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Спасатели и добровольцы в Гатчинском районе Ленобласти шестые сутки продолжают поиски тела женщины, которую в ночь на Крещение унесло под лед на реке Оредеж после погружения в прорубь. В поисковых работах участвует около 50 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

"Задействованы поисково-спасательный отряд города Шлиссельбурга, водолазная группа "Добротворец" Всероссийского общества спасения на водах, госинспекция по маломерным судам и местная полиция", - рассказал собеседник агентства.

Поисковые работы продолжаются. За прошедшие дни был проведен 21 водолазный спуск, обследовано 4,3 км дна. В ГУ МЧС отметили, что женщина погибла при купании в несогласованном для этого месте.

Спасатели напоминают, что погружаться в прорубь допустимо только в специально отведенных для этого локациях и под присмотром спасателей. При этом необходимо соблюдать правила личной безопасности. В Гатчинском районе, где произошла трагедия, на время праздника были оборудованы три проруби, рядом с которыми дежурили сотрудники экстренных служб: в поселке Вырица, в селе Орлино и собственно в Гатчине. На этих точках крещенские купания прошли без происшествий.