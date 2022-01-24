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Бастрыкин поручил изучить опубликованные в Telegram версии убийства депутата Крымшамхалова

Председатель Следственного комитета также поручил центральному аппарату подготовить доклад о ходе расследования дела

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил изучить опубликованные в Telegram версии убийства в 2009 году депутата парламента Карачаево-Черкесской Республики Ислама Крымшамхалова. Как сообщается на сайте ведомства, он также поручил центральному аппарату подготовить доклад о ходе расследования дела.

"В публикации одного из мессенджеров анализируются доводы и версии, касающиеся совершенного преступления. Также приводятся опасения родственников потерпевшего относительно хода расследования. В связи с этим А. И. Бастрыкин указал следователям, в чьем производстве находится данное уголовное дело, на необходимость тщательного изучения озвученных сведений, и затребовал актуальные данные о предварительном следствии и оперативно-разыскных мероприятиях по уголовному делу", - сообщает СК.

Ранее родной брат убитого Магомед Крымшамхалов сделал видеообращение к Бастрыкину с просьбой поставить точку в расследовании убийства, которое родственники и тогдашние руководители КЧР считают политическим. В понедельник Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" написал, что местные общественники обратились в правоохранительные органы с вопросами об убийстве депутата. В публикации указано, что ближайшие родственники обвиняемых и подозреваемых в убийстве работают в структурах власти региона, а названный родственниками убитого заказчик Эльдар Салпагаров возглавляет Большой Ставропольский канал, до этого руководил администрацией главы КЧР, а также является депутатом "Единой России".

В публикации канала отмечается, что организатором брат убитого назвал бывшего главу Карачаевского района Дахира Эльканова, который смог скрыться в Турции.

Крымшамхалов был расстрелян из проезжавшей мимо машины 13 января 2009 года около здания Верховного суда КЧР.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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