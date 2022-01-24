Суд признал законным решение отправить вора в законе Окунева в колонию на восемь лет

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Первый апелляционный суд признал законным решение Мособлсуда приговорить вора в законе Александра Окунева, известного как Саша Огонек, к восьми годам и трем с половиной месяцам колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Первого апелляционного суда, который рассматривал его жалобу.

"По решению суда приговор Московского областного суда в отношении Окунева А. Г. от 27. 09. 2021 оставлен без изменения, а его жалоба оставлена без удовлетворения", - сообщили ТАСС в суде.

Суды установили, что Окунев, неоднократно отбывавший наказание в местах лишения свободы, в марте 1994 года был наделен статусом вора в законе и стал занимать высшее положение в преступной иерархии. Окунев руководил действиями участников подконтрольных организованных групп, создавал и поддерживал преступные связи, участвовал в разделе сфер влияния и доходов, разработке планов и создании условий для совершения преступлений, распределял и контролировал добытые в результате преступной деятельности деньги, подыскивал новые легальные и нелегальные источники дохода.

Он был задержан в ноябре 2018 года за хранение наркотиков.