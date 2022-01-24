В Омской области арестовали девочку, участвовавшую в убийстве трех членов своей семьи

ОМСК, 24 января. /ТАСС/. Омский суд по ходатайству следственных органов арестовал на два месяца 14-летнюю девочку, которая подозревается в участии в убийстве трех членов своей семьи. Об этом сообщила в понедельник ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

"Девочку тоже арестовали на два месяца, она будет отправлена в СИЗО", - сказали в пресс-службе.

Женщина, ее сожитель и 10-летняя дочь-инвалид умерли от ножевых ранений в ночь на субботу. 14-летняя дочь погибшей якобы спаслась от убийцы и убежала с шестилетним братом к соседям. Позднее следствие установило, что девочка подговорила своего 17-летнего друга убить мать, ее сожителя и сестру, за которой она не хотела ухаживать. Оба подростка признались в содеянном и были задержаны. Молодой человек ранее был арестован на два месяца.

Ранее СК сообщил, что подозреваемые заранее проработали план преступления. Убийца взял у своего знакомого и наточил штык-нож и около 2 часов ночи 22 января с заднего двора через дверь, которую открыла его подруга, пробрался в дом. Там он нанес смертельные ножевые ранения своим жертвам. На допросе подростки сознались в содеянном, убийца подробно рассказал о случившемся на месте преступления и выдал орудие убийства и окровавленную одежду. Оба подростка подозреваются в убийстве с особой жестокостью двух и более лиц, в том числе малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.