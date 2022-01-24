Суд приговорил экс-спецназовцев ФСБ и их подельников к срокам до 10 лет колонии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд в понедельник приговорил шестерых бывших бойцов спецподразделений "Альфа" и "Вымпел" и двух их подельников к срокам от восьми до 10 лет колонии за разбойное нападение на бизнесмена и хищение у него 136,5 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд назначил Карелину Александру наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет колонии, Оболенскому Роману - девять лет, Урусову Владимиру - девять лет, Капышкину Дмитрию - восемь лет, Маргиеву Хетагу - наказание в виде 8,5 года лишения свободы, Власову Артуру - в виде 10 лет, Чиквину Дмитрию - восемь лет колонии со штрафом 300 тыс. руб. и Казанцеву Дмитрию - 9,5 года лишения свободы", - огласил приговор судья Алексей Дерепко.

Суд взыскал с шести бывших офицеров ФСБ и двух их подельников 81 млн 629 тыс. в пользу предпринимателя Александра Юморанова в качестве компенсации материального ущерба.

"Потерпевшим Юморановым был заявлен иск на сумму более 97 млн рублей. Суд принимает решение удовлетворить исковые требования частично и взыскать с Александра Карелина и Дмитрия Капышкина, Артура Власова, Романа Оболенского и Владимира Урусова, Хетага Маргиева, Дмитрия Казанцева и Дмитрия Чиквина 81 млн 629 тыс. рублей", - сказано в приговоре суда. Там отмечается, что такое решение принято с учетом того, что изъятые у обвиняемых 15 млн рублей будут также возвращены потерпевшему. Всего сумма ущерба составляет более 136 млн рублей, однако обвиняемые уже погасили часть этой суммы ранее.

Суд в качестве смягчающих обстоятельств учел наличие у осужденных несовершеннолетних детей, раскаяние в содеянном, частичную компенсацию ущерба потерпевшему, а также то, что ряд осужденных участвовали в контртеррористических операциях, за что те были награждены госнаградами. Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, который был в сопровождении четырех человек, и похитили у него 136,5 млн рублей. Всех осужденных также лишили офицерских званий.

Защита как минимум двух фигурантов дела собирается обжаловать их приговор. Об этом ТАСС сообщила адвокат одного из осужденных Ирина Добросельская. "Я буду подавать жалобу в интересах моего подзащитного Владимира Урусова. Мы не согласны с квалификацией его действий и со сроком наказания", - сказала она. Адвокат Александра Карелина Максим Слюсаренко также сообщил ТАСС, что обжалует приговор суда.

Фигуранты дела

Фигурантами дела стали уволенные из спецслужб майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ Артур Власов, сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин и безработный Дмитрий Казанцев. Предполагаемый заказчик нападения - бизнесмен Борис Караматов, незаконно осуществлявший конвертацию валюты. Еще двое фигурантов - Николай Стефу и Артур Дзуцев - объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Согласно тексту приговора, на момент реализации преступного умысла, кроме Чиквина и Казанцева, остальные были действующими сотрудниками ФСБ. Для нападения на потерпевшего они использовали травматические пистолеты, рации и форму, напоминающую униформу спецподразделений ФСБ, чтобы выдать себя за силовиков и мотивировать свои действия проведением оперативных мероприятий. При нападении использовался автомобиль Mercedes. Он принадлежал матери еще одного фигуранта дела - Константина Жарова. Он был также задержан, признал вину и дал показания на подельников. Дело Жарова было выделено в отдельное производство, он приговорен к девяти годам колонии.