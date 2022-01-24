МВД решит судьбу оружия экс-офицеров ФСБ, похитивших 136,5 млн рублей у бизнесмена

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд распорядился передать в МВД травматические пистолеты бывших офицеров ФСБ, которые похитили у предпринимателя Александра Юморанова более 136 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Травматический пистолет Grand Power и травматический пистолет МР, принадлежащие осужденным, суд постановил передать в МВД для определения их дальнейшей судьбы", - сказано в приговоре, который зачитал судья Алексей Дерепко. Согласно действующему законодательству, МВД имеет право уничтожить это оружие или же перепродать через комиссионный магазин с выплатой части средств осужденным. Как сказано в приговоре, это оружие использовалось при нападении на потерпевшего и его охрану с целью их запугать.

Ранее суд признал Александра Карелина, Романа Оболенского, Владимира Урусова, Дмитрия Капышкина, Хетага Маргиева, Артура Власова, Дмитрия Чиквина и Дмитрия Казанцева виновными по пунктам "а" и "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой с хищением средств в особо крупном размере) и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет в колонии строгого режима. Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, под видом проведения оперативных мероприятий напали на территории банка "Металлург" на предпринимателя Александра Юмаранова, который был в сопровождении четырех человек, и похитили у него 136,5 млн рублей.

Фигурантами дела стали уволенные из спецслужб майор ФСБ Александр Карелин, боец спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский, сотрудник спецподразделения "Альфа" Владимир Урусов, сотрудник спецподразделения "Вымпел" Дмитрий Капышкин, старший инструктор спецподразделения "Альфа" Хетаг Маргиев, сотрудник управления "К" ФСБ Артур Власов, сотрудник столичного УФНС Дмитрий Чиквин и безработный Дмитрий Казанцев. Предполагаемый заказчик нападения - бизнесмен Борис Караматов, незаконно осуществлявший конвертацию валюты. Еще двое фигурантов - Николай Стефу и Артур Дзуцев - объявлены в розыск, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Согласно тексту приговора, на момент реализации преступного умысла, кроме Чиквина и Казанцева, остальные были действующими сотрудниками ФСБ. Для нападения на потерпевшего они использовали травматические пистолеты, рации и форму, напоминающую униформу спецподразделений ФСБ, чтобы выдать себя за силовиков и мотивировать свои действия проведением оперативных мероприятий. При нападении использовался автомобиль Mercedes. Он принадлежал матери еще одного фигуранта дела - Константина Жарова. Он был также задержан, признал вину и дал показания на подельников. Дело Жарова было выделено в отдельное производство, он приговорен к девяти годам колонии.