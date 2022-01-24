Защита обжаловала арест главврача больницы СИЗО "Матросская Тишина" по делу о коррупции

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Защита обжаловала заключение под стражу главврача больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко по делу о взятках и превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Рощин.

"Защитой обжаловано постановление об избрании Кравченко меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

Адвокат отметил, что Кравченко не признает вину. Дата рассмотрения жалобы Мосгорсудом пока не назначена.

Кравченко предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) и ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По данным следствия, в период с 2020 по 2021 год Кравченко "получил от следственно-арестованных и осужденных денежные средства за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и иных лиц". Эти решения послужили основанием для последующего освобождения от наказания и содержания под стражей спецконтингента. В ходе предварительного следствия установлены восемь лиц, освобожденных из-под стражи в результате сфальсифицированных диагнозов.

Как сообщил ранее источник ТАСС, следствие, кроме того, считает, что Кравченко направил в больницу некоторых заключенных без соответствующих оснований, тем самым улучшив условия их содержания.