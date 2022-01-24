В Орске восстановили водоснабжение после аварии

ОРЕНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Коммунальные службы устранили повреждение чугунного водовода, которое произошло в поселке ОЗТП Орска в Оренбургской области. Об этом сообщается на сайте администрации Орска.

"Ремонтно-восстановительные работы на водоводе в поселке ОЗТП завершены. Продолжается заполнение системы водоснабжения, что может занять некоторое время", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, на полное восстановление водоснабжения понадобится около трех часов, то есть примерно до 23:00 (21:00 мск).

Авария произошла в ночь на понедельник - в поселке произошел порыв чугунного водовода диаметром 700 мм. Без водоснабжения остались порядка 12 тыс. жителей.