Оползневые процессы фиксируют в двух районах Сочи

СОЧИ, 24 января. /ТАСС/. Два оползня сошло в Сочи, в результате введено ограничение по движению транспорта, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о том, что по ул. Пятигорская Хостинского внутригородского района между домами вдоль муниципальной дороги на территории частного участка произошла подвижка грунта, которая является обочиной дороги. На данном участке дороги введено ограничение по движению транспорта, выставлены предупреждающие и ограничивающие знаки дорожного движения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Верхнее Буу произошло движение грунта. "Объем грязекаменной массы составляет 20 кубических метров, перекрыта дорога, не является основной, рядом жилых домов нет. Проезд к жилым дома не ограничен. Данный участок принадлежит Лооскому опытному лесхозу, который будет осуществлять работы по устранению оползня", - отмечается в сообщении.