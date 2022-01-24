Стрельбу в Гейдельбергском университете открыл 18-летний житель ФРГ

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Стрельбу в лекционном зале Гейдельбергского университета в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии, в результате которой несколько человек получили ранения, одна студентка погибла, устроил 18-летний юноша из Мангейма. Об этом в понедельник на пресс-конференции заявил начальник полиции Мангейма Зигфрид Коллмар.

По предварительным данным, молодой человек закупал оружие за границей. При нем, как отметили в правоохранительных органах, было два длинноствольных ружья. Незадолго до происшествия, как подчеркнули в полиции, юноша написал о своих намерениях в WhatsApp. Правоохранители проверят эту информацию. Кроме того, указывается, что следователи изучат все передвижения и контакты стрелявшего за последние несколько дней.

Ранее сообщалось, что в лекционном зале университета молодой человек открыл беспорядочную стрельбу и затем покончил с собой. Четверо пострадали, впоследствии один из них умер. Полиция пока не видит какой-либо политической или религиозной подоплеки в случившемся. Более вероятно, что речь идет о проблемах с психикой злоумышленника. Однако говорить о точных мотивах стрелявшего, по словам сотрудника прокуратуры, пока рано.

По предварительным данным, как заметили в прокуратуре Гейдельберга, у предполагаемого преступника не было судимости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил соболезнования близким погибшей и пострадавших, а также студентам и сотрудникам университета.

Гейдельбергский университет является старейшим в Германии и одним из самых престижных в стране. Он был основан в 1386 году. В нем обучаются более 28 тыс. студентов.