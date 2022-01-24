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В Кировской области в результате распыления баллончиков в школах пострадали восемь детей

Госпитализация потребовалась троим школьникам

КИРОВ, 24 января. /ТАСС/. Трех детей госпитализировали в больницу после распыления перцовых баллончиков в двух школах Кирово-Чепецка. Всего пострадали восемь школьников, сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения Кировской области.

"24 января в Кирово-Чепецке в школах №№ 4 и 6 были распылены перцовые баллончики. Пострадали восемь детей, из них трое направлены в Кирово-Чепецкую ЦРБ", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, днем в понедельник ученик восьмого класса школы № 6 города Кирово-Чепецка распылил баллончик (предположительно, перцовый) в раздевалке спортзала. Также поступила информация о распылении баллончика учащимся шестого класса в школе № 4. Следственные органы начали проверку по поводу инцидентов.

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