Члены хакерской The Infraud Organization заключили досудебное соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Члены The Infraud Organization заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и дали показания на предполагаемого основателя хакерской группы Андрея Новака, объявленного ФБР в розыск за кибермошенничество. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Некоторые фигуранты в ходе допроса дали признательные показания, в том числе на предполагаемого основателя хакерской группы Андрея Новака, арестованного на прошлой неделе. Они активно сотрудничают со следствием, Тверским судом в Москве им избран домашний арест", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил подробностей об уголовном деле.

Официальными комментариями органов следствия, фигурантов уголовного дела и их защитников ТАСС не располагает.

Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 с. 187 УК РФ ("Неправомерный оборот средств платежей") и ч. 2 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации").

Дело расследует следственный департамент МВД России. Тверской суд арестовал Новака до 18 марта, а еще трое предполагаемых членов группы - гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев, россияне Константин Бергман и Марк Бергман - отправлены под домашний арест до той же даты. Меру пресечения никто из арестованных пока не обжаловал.

Как сообщалось ранее, участников The Infraud Organization, среди которых был и Новак, задержали сотрудники ФСБ России и российские правоохранительные органы. По словам источника ТАСС, следствие продолжает устанавливать других членов международной хакерской организации.