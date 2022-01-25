Самолет с польскими евродепутатами аварийно приземлился в Германии

ВАРШАВА, 25 января. /ТАСС/. Самолет польской авиакомпании LOT, следовавший из Варшавы в Брюссель, совершил аварийную посадку в Дюссельдорфе из-за разгерметизации кабины. Об инциденте сообщили в понедельник находившиеся на борту этого лайнера польские депутаты Европейского парламента.

"Мы аварийно приземлились в аэропорту Дюссельдорфа. В самолете LOT из Варшавы в Брюссель произошла разгерметизация. Ситуация выглядела драматично, но ее удалось взять под контроль. Браво экипажу", - написал в Twitter евродепутат Роберт Бедронь.

"Это был плохой полет со множеством опасений и страха", - указала депутат ЕП Ельжбьета Лукачиевская. На борту также находилась бывшая премьер-министр Польши Ева Копач. "Аварийная посадка завершилась хорошо", - оценила она.

В авиакомпании подтвердили повреждение самолета Embraer 195. Как подчеркнул представитель LOT Кшиштоф Мочульский, "самолет приземлился в нормальном режиме, аварийной посадки не было". "Во время полета над Германией произошла поломка в системе герметизации кабины, из-за которой пилоту пришлось снизиться", - указал он.

Пассажиры отправятся в Брюссель на другом самолете.