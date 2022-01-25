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СМИ: МИД Канады подвергся хакерской атаке

Инцидент произошел 19 января, сообщил телеканал CTV

ОТТАВА, 25 января. /ТАСС/. Серверы канадского МИД подверглись атаке неизвестных хакеров на прошлой неделе. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники в ведомстве.

Инцидент произошел 19 января. В результате атаки сотрудники МИД остались без доступа "к некоторым интернет-серверам". В МИД не уточнили, киребпреступники из какой страны могли совершить эту атаку. Идет расследование.

По данным CTV, на данный момент нет данных, что из-за инцидента пострадали серверы других канадских ведомств.

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