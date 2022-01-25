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Режим ЧС ввели в округе на Камчатке после пожара на котельной

Планируется выход морского судна, которое доставит на остров мобильную котельную

ТАСС, 25 января. Власти на Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации после пожара на котельной в селе Никольское на острове Беринга, оставившего без теплоснабжения несколько домов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В Алеутском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято в связи с нарушением теплоснабжения в селе Никольском", - говорится в сообщении.

В результате пожара на котельной без отопления остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 123 человека, из них 31 ребенок. В готовности принять людей находятся пункты временного размещения - помещение спортзала Никольской средней школы и номера местной гостиницы.

В готовности к вылету из Петропавловска-Камчатского в Никольское вертолет МЧС России, который доставит в район ЧС калориферы для обогрева домов, оставшихся без отопления. Кроме этого, в ближайшее время планируется выход морского судна, которое доставит на остров мобильную котельную.

Пожар в котельной на улице Школьной в селе Никольском произошел днем в понедельник. Возгорание ликвидировали к ночи. В результате пожара повреждены помещения котельной, кровля здания уничтожена на площади 200 кв. м, произошло ее частичное обрушение.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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РоссияКамчатский край
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