Режим ЧС ввели в округе на Камчатке после пожара на котельной

ТАСС, 25 января. Власти на Камчатке ввели режим чрезвычайной ситуации после пожара на котельной в селе Никольское на острове Беринга, оставившего без теплоснабжения несколько домов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В Алеутском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение было принято в связи с нарушением теплоснабжения в селе Никольском", - говорится в сообщении.

В результате пожара на котельной без отопления остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 123 человека, из них 31 ребенок. В готовности принять людей находятся пункты временного размещения - помещение спортзала Никольской средней школы и номера местной гостиницы.

В готовности к вылету из Петропавловска-Камчатского в Никольское вертолет МЧС России, который доставит в район ЧС калориферы для обогрева домов, оставшихся без отопления. Кроме этого, в ближайшее время планируется выход морского судна, которое доставит на остров мобильную котельную.

Пожар в котельной на улице Школьной в селе Никольском произошел днем в понедельник. Возгорание ликвидировали к ночи. В результате пожара повреждены помещения котельной, кровля здания уничтожена на площади 200 кв. м, произошло ее частичное обрушение.

Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.