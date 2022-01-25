Семь моряков пострадали при неудачной посадке F-35 на авианосец ВМС США

ТАСС, 25 января. Американский истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец ВМС США Carl Vinson в Южно-Китайском море. Семь моряков пострадали в результате инцидента, сообщает в понедельник пресс-служба американского Тихоокеанского флота на своем сайте.

"F-35 <...> потерпел неудачу при посадке на палубу во время плановой операции авианосца Carl Vinson в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. <...> Всего пострадали семь моряков", - говорится в сообщении. Трое из пострадавших доставлены в больницу на Филиппины.

Пилот истребителя благополучно катапультировался. Его состояние стабильное, отмечает пресс-служба.