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Семь моряков пострадали при неудачной посадке F-35 на авианосец ВМС США

Пилот истребителя катапультировался, его состояние стабильное

ТАСС, 25 января. Американский истребитель F-35 потерпел аварию при попытке совершить посадку на авианосец ВМС США Carl Vinson в Южно-Китайском море. Семь моряков пострадали в результате инцидента, сообщает в понедельник пресс-служба американского Тихоокеанского флота на своем сайте.

"F-35 <...> потерпел неудачу при посадке на палубу во время плановой операции авианосца Carl Vinson в Южно-Китайском море 24 января 2022 года. <...> Всего пострадали семь моряков", - говорится в сообщении. Трое из пострадавших доставлены в больницу на Филиппины.

Пилот истребителя благополучно катапультировался. Его состояние стабильное, отмечает пресс-служба.

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