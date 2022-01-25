На Камчатке задержали иностранца за вымогательство у бизнесменов 12,8 млн рублей

ТАСС, 25 января. Сотрудники правоохранительных органов на Камчатке задержали иностранца, вымогавшего у предпринимателей 12,8 млн рублей под угрозой расправы. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

"По версии следствия, арестованный совместно с другими участниками требовал от шести предпринимателей под угрозой уничтожения принадлежащего им имущества и физической расправы над потерпевшими и членами их семей денежные средства в сумме не менее 12 млн 800 тыс. рублей за "крышевание", а также на поддержку преступного сообщества", - говорится в сообщении. Приехавшие по вызову сотрудники полиции пресекли противоправные действия.

Суд заключил 24-летнего иностранного гражданина под стражу. Против него возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере"). Остальные участники также задержаны.