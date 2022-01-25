При обрушении шахты в Магаданской области погибли два человека

ТАСС, 25 января. Следователи во вторник возбудили уголовное дело по факту гибели двух мужчин при обрушении шахты в Сусуманском городском округе Магаданской области, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин в Сусуманском городском округе по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц")", - рассказали в управлении.

Предварительно установлено, что 24 января 2022 года в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый", расположенной в 18 км от Сусумана, в результате обрушения горной породы погибли двое мужчин 1982 и 1995 годов рождения. На место происшествия выезжали следователь, следователь-криминалист и руководитель Ягоднинского межрайонного следственного отдела, которыми проведены неотложные следственные и процессуальные действия.

Тела погибших извлечены из-под завалов, для установления причины смерти назначена и проводится судебная медицинская экспертиза. Следствием устанавливаются обстоятельства гибели мужчин, которые, по одной из версий, могли производить в штольне нелегальные работы по добыче драгоценного металла. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе управления.