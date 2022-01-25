В Мексике задержали подозреваемых в убийстве иностранцев в отеле в штате Кинтана-Роо

МЕХИКО, 25 января. /ТАСС/. Два человека были задержаны правоохранительными органами по подозрению в убийстве двух канадцев в отеле "Шкарет" в штате Кинтана-Роо на юге Мексики 21 января. Об этом сообщил в понедельник губернатор региона Карлос Хоакин Гонсалес.

"Один задержанный проживал в Мехико, другой - в Канаде, еще несколько человек из Мексики и Канады находятся в разработке, необходимо задержать еще ряд подозреваемых, их точного числа у меня нет", - цитирует политика на своем сайте газета Milenio. По словам Гонсалеса, убийство было спланировано в Канаде и организовано из Мехико, его причиной послужил конфликт международных преступных группировок. Известно, что оба погибших имели проблемы с законом и были причастны в том числе к незаконному обороту оружия и наркотиков.

В Кинтана-Роо на побережье Карибского моря расположен район Ривьера-Майя, где находятся популярные курорты Тулум, Канкун и Плайя-дель-Кармен. Осенью прошлого года там заметно ухудшилась обстановка в сфере безопасности. В частности, на пляже Петемпич недалеко от Канкуна в начале ноября произошло столкновение преступных группировок. Двое участников перестрелки были убиты на месте, а еще три человека, в том числе турист из США, получили ранения.

В октябре в одном из ресторанов Тулума наркоторговцы открыли огонь. Погибли две туристки из Германии и Индии, еще трое иностранных граждан пострадали. После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал усилить борьбу с преступностью в курортной зоне Кинтана-Роо. Позднее стало известно, что власти решили направить в регион порядка 1,5 тыс. бойцов Нацгвардии.