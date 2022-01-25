Тепло в отключенные после пожара на котельной дома на острове Беринга дадут через день

ТАСС, 25 января. Ремонтные бригады смогут дать тепло в дома, отключенные после пожара на котельной в селе Никольское на острове Беринга, к четвергу. Об этом сообщил глава Камчатки Владимир Солодов на своей странице в Instagram.

"На острова направили судно с мобильной котельной, обогревателями и ремонтной бригадой. По расчетам специалистов, до 27 января котельную установят и подключат дома к сети - надеюсь, погода позволит уложиться в сроки. Поручил держать ситуацию на особом контроле. Отдельное спасибо за помощь и оперативный отклик Росморречфлоту, МЧС России и за готовность содействия со стороны пограничных служб", - написал Солодов. В село собирались направить вертолет с обогревателями, но он не смог вылететь из-за погоды, уточняется на сайте регионального правительства.

Пожар в котельной на улице Школьной в селе Никольском произошел днем в понедельник. Возгорание ликвидировали к ночи. В результате пожара повреждены помещения котельной, кровля здания уничтожена на площади 200 квадратных метров, произошло ее частичное обрушение. Без отопления остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 123 человека, из них 31 ребенок. В Алеутском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации.

"Любая коммунальная авария - вызов в условиях сурового климата, особенно для отдаленных населенных пунктов. Слаженные действия пожарных, сотрудников местной администрации, жителей села позволили предотвратить самые негативные последствия, и сегодня работа продолжается", - добавил Солодов. Температура воздуха в Никольском минус 2 градуса.

Как сообщается на сайте правительства Камчатки, угрозы промерзания тепловых сетей многоквартирных домов нет. Все квартиры в домах, куда в результате пожара на котельной прекращена подача отопления, обеспечены обогревателями. Никто из жителей домов, оставшихся без тепла, в пункт временного содержания, развернутый в местной школе, не обращался.

Никольское - единственный населенный пункт Алеутского муниципального округа. Население - более 600 человек. Основная часть жилого фонда - 21 дом и восемь объектов соцсферы - отапливаются котельной "Центральная", пять многоквартирных и четыре частных дома отапливались котельной "Школьная", где произошел пожар.