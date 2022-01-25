Силовики изъяли 700 бутылок алкоголя без акцизных марок в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жителя Ханты-Мансийского автономного округа, подозреваемого по статье об обороте продукции без маркировки. У мужчины обнаружено и изъято 700 бутылок алкоголя без акцизных марок, сообщается на сайте регионального управления МВД во вторник.

"Нарядом ДПС в городе Когалым для проверки документов на улице Сибирской был остановлен автомобиль "Газель" под управлением местного жителя 1985 года рождения. При разговоре с полицейскими мужчина заметно нервничал, и тогда экипаж решил осмотреть машину. При досмотре в кузове автомобиля стражи порядка обнаружили коробки с алкоголем. На бутылках отсутствовали акцизные марки, и документы на алкоголь также отсутствовали. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки")", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Как пояснил сотрудникам полиции подозреваемый, он приобрел водку у незнакомого мужчины на автостоянке в Сургутском районе и планировал ее продать. Всего полицейские обнаружили и изъяли 700 бутылок емкостью 0,5 л. Фигурант дела не является индивидуальным предпринимателем, руководителем либо представителем юридического лица и не имеет обязательной лицензии на осуществление деятельности по обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции, добавили в полиции.