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При столкновении пассажирских автобусов в Барнауле пострадали два человека

Пострадавшим оказали медицинскую помощь

БАРНАУЛ, 25 января. /ТАСС/. Два пассажирских маршрутных автобуса столкнулись в Барнауле, в результате чего пострадали два человека - пассажир и водитель, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по городу во вторник.

"В 07:40 местного времени (03:40 мск) на проспекте Ленина, 159 произошло столкновение автобусов. По предварительным данным, водитель автобуса ГАЗ при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении автобусу маршрута номер 35. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир ГАЗ", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что им оказана медицинская помощь, пострадавшие не госпитализированы.

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