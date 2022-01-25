В Курганской области задержали мужчину, подозреваемого в похищении денег у пенсионеров

ТАСС, 25 января. Полицейские задержали в Курганской области телефонного мошенника, который подозревается в похищении денег у пенсионеров под видом сотрудника правоохранительных органов. Сумма ущерба за день действия злоумышленника составила 700 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник в пресс-службе областного УМВД.

"Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Курганской области задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пяти пенсионеров. Злоумышленник методом случайного подбора цифр звонил на стационарные телефоны жителей города Кургана и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, сообщал, что их близкие совершили дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал человек. Для прекращения уголовного дела и оплаты лечения необходимо незамедлительно заплатить крупную сумму денег. Ее размер варьировался от 100 до 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пенсионеры собирали все имевшиеся в доме деньги в пакет и по указке мошенников передавали подъехавшему курьеру. В течение одного дня злоумышленнику удалось обмануть пять пожилых людей на общую сумму свыше 700 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ, предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы). В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.