В детсаду в ХМАО произошла вспышка ротавирусной инфекции

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 января. /ТАСС/. Симптомы ротавирусной инфекции обнаружили у 17 детей и одного взрослого в частном детском саду "Семь гномов" Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ). Девятерых воспитанников и одного сотрудника госпитализировали в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС во вторник в городской администрации.

"В частном детском саду "Семь гномов" Нефтеюганска произошла вспышка ротавирусной инфекции. Она выявлена у 17 детей и одного взрослого, при этом девять воспитанников и один сотрудник были госпитализированы в состоянии средней тяжести", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время два филиала детского сада "Семь гномов" закрыты на карантин на неделю, за это время пройдет дезинфекция групп. В свою очередь в департаменте здравоохранения ТАСС сообщили, что в настоящее время выписано семь детей и взрослый. "Двое детей в состоянии средней степени тяжести продолжают лечение в больнице. На амбулаторном лечении находятся восемь детей", - сказал собеседник агентства.