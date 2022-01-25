В Челябинске экс-начальника хозслужбы больницы осудили на 9,5 года за взятку

ЧЕЛЯБИНСК, 25 января. /ТАСС/. Суд в Челябинске признал бывшего начальника хозяйственной службы одной из больниц виновным в том, что он получил от коммерческой организации 1,9 млн рублей за возможность работать по госконтрактам. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9,5 года, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой следственного управления СК России по региону.

"Бывший начальник хозяйственной службы одной из больниц областного центра признан виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 ("Покушение на получение взятки"), ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ", - сказано в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о бывшем сотруднике областной клинической больницы № 3, расположенной в Челябинске. В октябре 2021 года сообщалось, его подельник, заключивший досудебное соглашение, осужден на 3,5 года.

В сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону уточняется, что преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. По данным следствия, в 2017-2018 годах осужденный получил взятки на сумму более 1,9 млн рублей от представителя коммерческой организации за возможность осуществлять деятельность по государственным контрактам, а также вымогал взятку у руководителя коммерческой организации в сумме более 3,8 млн рублей за возможность заключения контрактов.