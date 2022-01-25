СМИ: в Индии семеро студентов-медиков погибли при падении автомобиля с моста

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 января. /ТАСС/. Семь человек погибли в ночь на вторник при падении с моста автомобиля, в котором они ехали, в индийском штате Махараштра. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, погибшие были студентами местного медицинского колледжа, в их числе - сын депутата регионального парламента.

Инцидент произошел около городка Селсура на востоке штата. По предварительным данным, один из студентов, сидевший за рулем, не справился с управлением. Автомобиль упал с большой высоты в реку, потребовалось не менее трех часов, чтобы достать тела погибших.

Соболезнования в связи с гибелью молодых людей выразил во вторник премьер-министр Индии Нарендра Моди. "Испытываю боль в связи с гибелью людей из-за аварии под Селсурой в Махараштре. В этот час печали мои мысли с теми, кто потерял своих близких", - приводится слова премьера на странице администрации главы правительства в Twitter.

Власти объявили о выделении 200 тыс. рупий (около $2,6 тыс.) семьям погибших в этом ДТП.