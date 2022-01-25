В Дагестане посредник при даче взятки сотруднику погрануправления ФСБ получил семь лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 января. /ТАСС/. Суд приговорил к семи годам колонии строгого режима жителя Дагестана Омаргаджи Шарипова, который выступил посредником при даче взятки от бывшего заместителя начальника отдела сил специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ полковника в отставке Сергея Иноземцева сотруднику пограничного управления ФСБ России по региону. Об этом сообщили в военном следственном управлении СК РФ по Южному военному округу.

Суд установил, что 26 февраля 2020 года в Каспийске Иноземцев прибыл в кабинет старшего государственного инспектора по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан. За денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей мужчина попросил инспектора оказать содействие в выгрузке улова рыбопромыслового предприятия ЗАО "МТС-Сельхозтехника" вне установленных мест, а также не осуществлять контроль незаконного вылова в объеме, значительно превышающем установленную долю квоты.

Госинспектор на предложение Иноземцева ответил отказом и доложил своему руководству и сотрудникам отдела собственной безопасности пограничного управления о попытке дачи ему взятки.

Несмотря на отказ, Иноземцев предложил своему знакомому Шарипову выступить в качестве посредника при передаче взятки. 4 апреля 2020 года Шарипов передал госинспектору 300 тыс. рублей. При этом передача взятки проходила в условиях оперативно-разыскного мероприятия под контролем сотрудников правоохранительных органов.

"Приговором Каспийского городского суда Республики Дагестан Шарипову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в колонии строгого режима, права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, а также выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций, сроком на два года", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере").

В мае 2021 года в Главном военном следственном управлении СК РФ сообщали, что Иноземцев приговорен к восьми годам лишения свободы за попытку дать взятку в особо крупном размере.