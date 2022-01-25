ТАСС, 25 января. Аэропорт Ташкента приостановил выполнение внутренних и международных рейсов, сообщил источник.

Аэропорт Бишкека на фоне масштабного отключения электричества в городе перешел на автономное энергообеспечение, сообщает казахстанский новостной портал zakon.kz. По его данным, работа аэропорта продолжается.

Как сообщает киргизское агентство 24.kg со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Манас, воздушная гавань продолжает штатно принимать рейсы. "Проблем с приемом рейсов нет. Аэропорт работает штатно, но не в полном режиме. Приостановлена регистрация на чартерный рейс Бишкек - Исламабад", - отмечается в сообщении.

При этом международный аэропорт Алма-Аты и городской метрополитен, несмотря на отключение электроэнергии в нескольких регионах юга Казахстана, продолжают работать в штатном режиме, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службы воздушной гавани и подземки.