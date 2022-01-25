Киргизия восстанавливает электроснабжение в обход единой системы Центральной Азии

БИШКЕК, 25 января. /ТАСС/. Энергетические компании Киргизии по поручению Минэнерго начали поэтапное восстановление электроснабжения страны в обход Объединенного энергетического кольца Центральной Азии. Об этом во вторник сообщило агентство 24.kg со ссылкой на Национальный энергетический холдинг.

"Поэтапное восстановление работы энергосистемы может занять несколько часов. Обстоятельства аварийного отключения выясняются", - отметили в компании.

Как сообщили там, крупные генерирующие объекты республики работают в штатном режиме, никаких сбоев нет.

Во вторник в Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроснабжения. Это вызвало приостановку работы аэропортов и коммуникаций в крупных городах. Также, некоторые районы остались без воды и отопления.