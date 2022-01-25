Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову Градского

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко в Подмосковье. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции задержан один из предполагаемых участников разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа. Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения", - сказала она.

Волк добавила, что полицейские проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание остальных соучастников разбойного нападения.

Задержанным за нападение на вдову Александра Градского оказался выходец из Таджикистана, сообщил источник в правоохранительных органах.

"Предполагаемый участник разбойного нападения на Марину Коташенко, который задержан сотрудниками полиции, является уроженцем Таджикистана. Ранее он уже был судим", - сказал собеседник агентства, добавив, что он был ранее судим за дачу взятки.

Источник уточнил, что злоумышленник проживает в Москве более 10 лет. Он задержан на станции метро "Менделеевская". "Подозреваемый задержан ночью на станции метро "Менделеевская в Москве. Установить его удалось благодаря камерам распознавания лиц, установленным в столичной подземке", - добавил источник.

Марина Коташенко обратилась в полицию вечером 16 января. Она сообщила, что неизвестные злоумышленники спровоцировали ДТП с автомобилем, в котором она ехала. Затем к ней подсели трое неизвестных и, угрожая оружием, заставили вернуться домой, где забрали крупную сумму денег. Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (ст. 162 УК РФ), оно находится на контроле подмосковной прокуратуры. Как сообщил источник ТАСС, злоумышленники похитили 100 млн рублей.