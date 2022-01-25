Сотрудники Росгвардии задержали жителя Севастополя, разгромившего АЗС

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали 35-летнего жителя Севастополя, который устроил погром на одной из автозаправочных станций (АЗС) города. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Как пояснил сотрудникам Росгвардии один из работников АЗС, посетитель ломал рекламные вывески, разбрасывал заправочные пистолеты. После этого мужчина вбежал в минимаркет АЗС, бил ногами товар, попытался спровоцировать драку и угрожал физической расправой работникам. При задержании дебошира правоохранители применили спецсредства.

"Сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Севастополю передали полицейским 35-летнего местного жителя, который устроил погром на одном из автозаправочных комплексов в Нахимовском районе города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по внешним признакам, задержанный находился в состоянии опьянения. По факту инцидента полиция проводит проверку.