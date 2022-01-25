Под Псковом около 50 кошек погибли при пожаре в жилом доме

ПСКОВ, 25 января. /ТАСС/. Около 50 кошек погибли при пожаре в жилом доме в городе Великие Луки Псковской области, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС по Псковской области.

"В Великих Луках в Портовом переулке в жилом доме размером 6 на 12 м огнем повреждена кровля на площади 20 кв. м, дом выгорел внутри по всей площади. В отдельном помещении размещались кошки. Со слов хозяина, около 50", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, причиной пожара стало короткое замыкание в холодильнике.