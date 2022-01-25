В Краснодарском крае возбудили дело по факту убийства пенсионерки

КРАСНОДАР, 25 января. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве пенсионерки, а также покушении на убийство 12-летнего ребенка и женщины в станице Брюховецкой. Мужчина задержан. Об этом журналистам сообщали в следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю во вторник.

"По версии следствия, в ходе возникшего конфликта в одном из домов в станице Брюховецкой мужчина несколько раз ударил ножом свою бабушку по голове и шее. На крики пенсионерки прибежала ее дочь и несовершеннолетний внук, которым злоумышленник также нанес удары ножом по различным частям тела. В результате полученных повреждений пожилая женщина скончалась на месте происшествия, в настоящее время женщина и ее сын госпитализированы. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что потерпевшие приходятся мужчине родственниками. По данным ведомства, задержан 25-летний местный житель, в отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство. Следователи намерены ходатайствовать перед судом об его аресте на время предварительного следствия.