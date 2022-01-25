Более 350 пассажиров "Победы" не могут вылететь из Турции из-за погодных условий

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Свыше 350 пассажиров не могут вылететь из Турции из-за погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании "Победа".

"В аэропорту Стамбул-Новый вторые сутки ожидают вылета, в том числе, и наши клиенты. Вчера больше семи часов наземные службы аэропорта не могли вызволить людей из самолета, техника на летней резине застревала в сугробах. […] Сейчас прогнозируют открытие дорог не ранее 13:00, мы принесли нашим клиентам завтрак. В стерильной зоне сейчас 370 клиентов "Победы", - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Как только пассажиры были доставлены в терминал, сотрудники авиакомпании сопроводили их в стерильную зону, предложили питание, нашли для них гостиницы. Однако из здания аэропорта людей вызволить не удается из-за перекрытия дорог.

"Гостиницы для них были найдены, но из здания аэропорта людей вызволить не удается: дороги к аэропорту перекрыты", - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Как отмечалось ранее, ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю. Ранее власти Стамбула также временно закрыли движение по проливу Босфор. Причиной такого решения стала плохая видимость, которая сохраняется на фоне продолжающегося снегопада.