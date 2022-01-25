Полиция задержала фальшивомонетчиков в Самарской области, сбывших 9 млн поддельных рублей

ТАСС, 25 января. Полицейские задержали в Самарской области троих мужчин, которые организовали в даркнете магазин по продаже поддельных пятитысячных купюр, успев продать 9 млн фальшивых рублей, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ ликвидировали межрегиональную группу, которая продавала поддельные пятитысячные купюры.

"Магазин в теневом сегменте интернета, через который происходила реализация фальшивых банкнот, ликвидирован. Предполагаемый организатор и трое активных участников группировки - жители Самарской области в возрасте от 30 до 40 лет - задержаны на территории региона. Злоумышленники осуществили сбыт свыше 1 800 поддельных денежных купюр номиналом 5 тыс. рублей на общую сумму, превышающую 9 млн", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 186 УК РФ ("Изготовление поддельных денег в целях сбыта"). Все задержанные заключены под стражу.