Жительница Астрахани получила тюремный срок за финансирование экстремистской организации

АСТРАХАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Суд в Астраханской области приговорил жительницу региона к шести годам колонии за участие и финансирование запрещенной в России экстремистской организации "свидетели Иеговы", сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"56-летняя женщина признана виновной по ч. 2 ст. 282.2, ч. 1 ст. 282.3 УК РФ ("Участие и финансирование экстремистской деятельности"). Приговором Трусовского районного суда Астрахани ей назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что жительница Астрахани, заведомо зная о запрете деятельности религиозной организации "свидетелей Иеговы" в соответствии с решением Верховного суда РФ, используя меры конспирации, принимала участие в онлайн-собраниях посредством видео-конференц-связи. Кроме того, женщина контролировала поток пожертвований от участников и прихожан собрания "свидетелей Иеговы Астрахани", вела учет денежных средств, составляла финансовые отчеты о получении и расходовании денежных средств, а также направляла часть собранных денежных средств и документы финансовой отчетности в религиозную организацию "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России".

Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального УФСБ, добавили в пресс-службе ведомства.