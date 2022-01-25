Массовое отключение света в Центральной Азии. Главное

Масштабный сбой в энергосистеме Центральной Азии, произошедший около 09:00 мск во вторник, привел к отключению подачи электричества в нескольких регионах трех стран - Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Сбой произошел на казахстанской территории, однако местный энергооператор заявил, что к нему привел дисбаланс, созданный на территории двух соседних стран.

ТАСС собрал основную информацию об аварии.

Что произошло

Около 09:00 мск отключение электроэнергии произошло на юге Казахстана, на большей части Киргизии и на востоке Узбекистана. Затронуты оказались столицы двух республик - Бишкек и Ташкент, - а также крупнейший казахстанский город Алма-Аты.

Отключение произошло на казахстанской стороне - по линии компании по управлению энергосетями "Кегок".

В АО "Кегок" пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса. Произошел "наброс мощности" со стороны Узбекистана и Киргизии.

Какие последствия

Перебои с подачей электроэнергии начались в Алма-Ате и Алма-Атинской области.

Обесточены оказались многие районы Бишкека, полностью второй по величине город Киргизии Ош и несколько других городов. В столице отключено отопление, в некоторых районах нет воды, у многих пользователей не работает мобильный интернет, перестали работать банкоматы, терминалы для безналичной оплаты в магазинах, остановлены банковские операции.

В Узбекистане отключение электричества произошло в Ташкенте, Фергане и Ферганской долине, пяти областях на востоке страны. Власти предупредили о перебоях в системах отопления, водоснабжения и канализации. Закрыто большинство аэропортов страны, приостановлена работа метрополитена. Поступали сообщения, что на канатной дороге горнолыжного курорта Амирсой из-за отключения электричества застряли люди.

Многие объекты, имеющие резервные источники энергоснабжения, продолжают работать в штатном режиме. Так не прекращали работу международный аэропорт Алма-Аты и городской метрополитен, а также аэропорт Бишкека. В Минздраве Узбекистана сообщили, что все больницы перешли на резервные источники питания, катастрофических последствий удалось избежать.

Что предпринимают

Шардаринская ГЭС в Казахстане снизила нагрузку до нуля из-за отключения внешних линий связи.

Энергетические компании Киргизии начали поэтапное восстановление электроснабжения страны в обход Объединенного энергетического кольца Центральной Азии.

Энергетическая система Узбекистана также отключается от единой сети Центральной Азии и перезапускается в автономном режиме.

Как сообщил ТАСС источник в компании "Интер РАО", Казахстан после аварии внутри страны перешел к экспорту электроэнергии в Россию вместо импорта.

Почему объединены энергосистемы