Массовое отключение света в Центральной Азии. Главное

Масштабный сбой в энергосистеме Центральной Азии, произошедший около 09:00 мск во вторник, привел к отключению подачи электричества в нескольких регионах трех стран - Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Сбой произошел на казахстанской территории, однако местный энергооператор заявил, что к нему привел дисбаланс, созданный на территории двух соседних стран.
ТАСС собрал основную информацию об аварии.
Что произошло
- Около 09:00 мск отключение электроэнергии произошло на юге Казахстана, на большей части Киргизии и на востоке Узбекистана. Затронуты оказались столицы двух республик - Бишкек и Ташкент, - а также крупнейший казахстанский город Алма-Аты.
- Отключение произошло на казахстанской стороне - по линии компании по управлению энергосетями "Кегок".
- В АО "Кегок" пояснили, что транзитная линия оказалась перегружена из-за возникшего в сети дисбаланса. Произошел "наброс мощности" со стороны Узбекистана и Киргизии.
Какие последствия
- Перебои с подачей электроэнергии начались в Алма-Ате и Алма-Атинской области.
- Обесточены оказались многие районы Бишкека, полностью второй по величине город Киргизии Ош и несколько других городов. В столице отключено отопление, в некоторых районах нет воды, у многих пользователей не работает мобильный интернет, перестали работать банкоматы, терминалы для безналичной оплаты в магазинах, остановлены банковские операции.
- В Узбекистане отключение электричества произошло в Ташкенте, Фергане и Ферганской долине, пяти областях на востоке страны. Власти предупредили о перебоях в системах отопления, водоснабжения и канализации. Закрыто большинство аэропортов страны, приостановлена работа метрополитена. Поступали сообщения, что на канатной дороге горнолыжного курорта Амирсой из-за отключения электричества застряли люди.
- Многие объекты, имеющие резервные источники энергоснабжения, продолжают работать в штатном режиме. Так не прекращали работу международный аэропорт Алма-Аты и городской метрополитен, а также аэропорт Бишкека. В Минздраве Узбекистана сообщили, что все больницы перешли на резервные источники питания, катастрофических последствий удалось избежать.
Что предпринимают
- Шардаринская ГЭС в Казахстане снизила нагрузку до нуля из-за отключения внешних линий связи.
- Энергетические компании Киргизии начали поэтапное восстановление электроснабжения страны в обход Объединенного энергетического кольца Центральной Азии.
- Энергетическая система Узбекистана также отключается от единой сети Центральной Азии и перезапускается в автономном режиме.
- Как сообщил ТАСС источник в компании "Интер РАО", Казахстан после аварии внутри страны перешел к экспорту электроэнергии в Россию вместо импорта.
Почему объединены энергосистемы
- Проект энергокольца возник еще в 1980-е годы, но окончательно реализован был в 1997 году.
- Система позволяет избежать дефицита электроэнергии в какой-либо из стран за счет оперативной помощи соседей. Кроме того, она дает возможность координировать мощность турбин ГЭС и потребности в орошении сельхозугодий во всех странах-участницах.
- Изначально энергокольцо объединяло не только юг Казахстана, Киргизию и Узбекистан, но также Туркмению и Таджикистан. В 2003 году Туркмения заявила о способности самостоятельно обеспечивать себя электроэнергией и покинула проект. В 2009 году это сделал Таджикистан.