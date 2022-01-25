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Транзитные линии электропередачи между регионами Казахстана возобновили работу

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей республики продолжаются

НУР-СУЛТАН, 25 января. /ТАСС/. Казахстанская компания по управлению электрическими сетями "Кегок" восстановила связь национальной электрической сети с Алма-Атинским энергоузлом. Об этом сообщила пресс-служба оператора.

"В 13:39 по времени Нур-Султана (10:39 мск) произведена синхронизация Алматинского энергоузла с единой электроэнергетической системой с полным снятием ограничений потребителей. Полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений", - говорится в сообщении.

По данным компании, работы по восстановлению электроснабжения южных областей страны продолжаются.

Масштабный сбой с отключением электроэнергии произошел во вторник около 09:00 мск сразу в трех странах Центральной Азии - Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

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