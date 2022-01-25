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Все школы Тюмени эвакуируют из-за сигнала о возможном минировании

До конца дня все здания образовательных организаций осмотрят специальные службы

ТЮМЕНЬ, 25 января. /ТАСС/. Общеобразовательные школы города Тюмени эвакуируют после поступившего сигнала о возможном минировании зданий. Они будут проверены до конца дня, сообщили журналистам во вторник в инфоцентре правительства региона.

"В связи с возникновением 25 января внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в городе Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы. До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами и 26 января образовательный процесс пройдет в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В Тюмени 20 января также по аналогичной причине проходила эвакуация школ и их осмотр специальными службами.

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РоссияТюменская область
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