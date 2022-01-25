В Свердловской области выявили склад с нелегальным алкоголем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Незаконный склад с немаркированной алкогольной продукцией стоимостью более 2 млн рублей выявила полиция в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщил во вторник начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Всего в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли около 3 300 бутылок водки, почти 3 500 бутылок коньяка различных наименований, а также почти 55 тыс. пузырьков по 100 мл косметического средства по уходу за кожей лица, в состав которого входит спирт крепостью 75% и более 30 тыс. пачек табачной продукции. <…> Получены сведения из межрайонного управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу о стоимости изъятой алкогольной и спиртосодержащей продукции, которая составила более 2 млн рублей", - сказал Горелых.

Как уточнил начальник пресс-службы, операция была проведена совместно с коллегами из ФСБ и ОМОН Росгвардии. Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ"). В совершении преступления подозревается житель города, который признал факт приобретения, перевозки и хранения немаркированного алкоголя. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.