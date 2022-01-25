Занятия во всех школах Саратова третий раз за месяц прерывают из-за эвакуации

ТАСС, 25 января. Занятия в школах Саратова прервали во вторник из-за работы в зданиях образовательных учреждений экстренных службы, сообщила администрация города в официальном Telegram-канале.

Местные СМИ сообщили о том, что эвакуация учащихся связана с угрозой минирования. Подобные меры принимаются во всех школах Саратова третий раз с начала января.

"В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ города образовательный процесс сегодня прерывается", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации города, сообщение касается всех школ за исключением 18 учреждений, ранее закрытых на неделю на карантин.

Ранее ТАСС сообщал, что учащиеся и сотрудники всех школ Саратова эвакуировались 13 января после сообщений о минировании учебных заведений. 21 января ситуация повторилась, но экстренные службы также проверяли детские сады. По итогам проверки зданий образовательных организаций в прошлые разы опасные предметы не обнаружили. И в первом, и во втором случае отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Саратовской области организовал доследственную проверку по факту сообщения о возможном готовящемся взрыве образовательных учреждений.