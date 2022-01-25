Главу Минстроя Забайкалья осудили на полгода исправительных работ за халатность

ЧИТА, 25 января. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы приговорил к шести месяцам исправительных работ министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Дмитрия Ватагина за халатность на посту начальника Госэкспертизы региона при экспертизе госконтракта в Нерчинске, сообщила во вторник пресс-служба суда.

"Признан виновным Ватагин Дмитрий Сергеевич - в настоящее время министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края - за совершение халатности, что повлекло причинение крупного ущерба бюджету городского поселения "Нерчинское" на 1,68 млн рублей <...> в период его работы в должности начальника ГАУ "Госэкспертиза Забайкальского края", ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком шесть месяцев с удержанием 15% заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении.

Как уточнил ТАСС старший помощник прокурора Забайкалья Евгений Синельников, речь идет о благоустройстве центральной площади Нерчинска, контракт по которому был заключен в 2019 году. "Ватагин не проверил очевидную ошибку в отчете о стоимости работ. В одном пункте документа была указана фактическая сумма, а в другом - завышенная. В итоге контракт был заключен на более крупную сумму", - подчеркнул Синельников.

По данным следствия, два жителя Иркутской области, которые выступили субподрядчиками при благоустройстве площади, не выполнили часть работ - нарушили технологию обустройства подстилающего слоя, не установили водоотводные лотки и часть арт-объектов. Затем они составили подложные документы о выполнении полного объема работ и представили на подпись заказчику. В итоге подрядчикам перечислили более 42 млн рублей, в том числе более 19 млн рублей незаконно. Оба жителя были задержаны, их обвиняют в мошенничестве.

Ранее следователи возбудили дело о злоупотреблении полномочиями и в отношении главы Нерчинского района Михаила Слесаренко, который на посту главы Нерчинска подписал акт о приемке новой тротуарной плитки на площади. Позже из-за нарушения технологии плитку пришлось укладывать заново, что обошлось в 7 млн рублей.