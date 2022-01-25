В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту контрабанды частей военной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 января. /ТАСС/. Уголовное дело о контрабанде частей военной техники в Белоруссию возбуждено в Ростовской области. Об этом во вторник сообщается на странице Ростовской транспортной прокуратуры в интернете.

"Ростовской транспортной прокуратурой признано законным возбуждение уголовного дела в отношении 40-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда иной военной техники группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый совместно с неустановленными лицами через транспортную компанию пытался незаконно отправить в Белоруссию части военной техники. Ход расследования дела взят прокуратурой на контроль.