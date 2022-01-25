Силовики проводя выемку документов в крупнейшей водоснабжающей компании Красноярска

ТАСС, 25 января. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия с выемкой документов в компании "Краском" - крупнейшей водоснабжающей организации Красноярска. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проводится обследование с последующей выемкой документов", - сообщил собеседник агентства, добавив, что это связанно с нецелевым использованием средств.

"Приходил один следователь, показал приказ о проверке, почитал документы, получил ответы на вопросы, ушел изучать информацию", - сообщили ТАСС в компании.

Организация "Краском" основана в 2003 году, является крупнейшей водоснабжающей компанией города, также в некоторых микрорайонах занимается теплоснабжением.