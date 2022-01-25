{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силовики проводя выемку документов в крупнейшей водоснабжающей компании Красноярска

Организация "Краском" основана в 2003 году

ТАСС, 25 января. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативные мероприятия с выемкой документов в компании "Краском" - крупнейшей водоснабжающей организации Красноярска. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Проводится обследование с последующей выемкой документов", - сообщил собеседник агентства, добавив, что это связанно с нецелевым использованием средств.

"Приходил один следователь, показал приказ о проверке, почитал документы, получил ответы на вопросы, ушел изучать информацию", - сообщили ТАСС в компании.

Организация "Краском" основана в 2003 году, является крупнейшей водоснабжающей компанией города, также в некоторых микрорайонах занимается теплоснабжением.

Теги
РоссияКрасноярский край
Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову Градского
Им оказался ранее судимый выходец из Таджикистана 1994 года рождения
Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на вдову Градского
Читать полностью