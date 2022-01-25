В астраханском селе молодой человек сообщил о ложном захвате заложников

АСТРАХАНЬ, 25 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Астраханской области, сообщившего о заведомо ложном факте захвата заложников. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

В отдел МВД России по Приволжскому району поступило сообщение от оператора службы спасения об анонимном телефонном звонке о захвате заложников в селе Началово. Неизвестный утверждал, что собирается применить оружие в отношении них, если сотрудники полиции незамедлительно не прибудут на место. В ходе обследования территории информация не подтвердилась.

"Сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области проведены оперативные мероприятия, в ходе которых установлено, что звонок через таксофон совершил 21-летний астраханец. Он дал признательные показания. За заведомо ложное сообщение о действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ. Подобное преступление может наказываться лишением свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Молодой человек, находившийся в нетрезвом состоянии, решил таким образом пошутить. Выбор звонка посредством таксофона был не случайным, так как он надеялся, что никто не сможет его найти и привлечь к ответственности за совершенное противоправное деяние.